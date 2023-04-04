"طالبان" تعلن مقتل 6 عناصر من "داعش" في مداهمة شمالي أفغانستان

قتل ستة من عناصر تنظيم "داعش" خلال مداهمة ليلية لقوات "طالبان" في ولاية بلخ شمالي أفغانستان، وفقا لما أعلنه متحدث باسم "طالبان".

وقال محمد آصف وزيري، المتحدث باسم قائد شرطة بلخ، إن المداهمة استهدفت مخبأ لتنظيم "الدولة الإسلامية-ولاية خراسان"، الفرع الإقليمي للتنظيم في مديرية نهر شاهی في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، وأسفرت عن مقتل ستة من عناصر التنظيم.

وسيطرت "طالبان" على أفغانستان في أغسطس 2021، عقب انسحاب القوات الأمريكية وحلف الناتو بعد عشرين عاما من الحرب.

المصدر: AP