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مراسلة RT: عملية طعن في ريشون لتسيون وإصابة جنود إسرائيليين (فيديو + صور)

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أفادت مراسلة RT، بوقوع عملية طعن في مدينة ريشون لتسيون، جنوب تل أبيب، أسفرت عن إصابة إسرائيليين.

ووفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن المصابين مجندان إسرائيليان، وأن العملية وقعت في منطقة تحتو على عدة قواعد عسكرية إسرائيلية، وأن الشرطة الإسرائيلية غززت من تواجد قواتها في المنطقة، جراء العملية.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن الجنديين أصيبا بجراح تتراوح ما بين الخطيرة والمتوسطة.

وذكرت القناة 14 الإسرائيلية، نقلا عن بيان الشرطة الإسرائيلية، بأن عناصرها اعتقلوا منفذ العملية، وهو شاب، فلسطيني من مدينة الخليل، في العشرينات من العمر، ولم يساعده أحد في تنفيذ العملية.

وبحسب قناة "كان" الإسرائيلية، فإن منفذ عملية الطعن هو محمود عواودة، البالغ من العمر 21 عاما، وعمل في مستوطنة معاليه أدوميم، وجار التحقيق في كيفية دخوله إسرائيل.

المصدر: RT

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