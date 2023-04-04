جنرال أمريكي يكشف قصورا في المجمع الصناعي العسكري الأمريكي وتفوق الصين

صرح الجنرال الأمريكي مارك كلينغان، بأن إمكانات بناء السفن في الصين تفوق بعدة أضعاف قدرات الولايات المتحدة.

وأوضح كلينغان أمس الاثنين، خلال جلسة لمجلس الأطلسي، أن حوضا صينيا واحدا لبناء السفن، ينتج سنويا أضعاف ما تنتجه جميع أحواض بناء السفن الأمريكية مجتمعة.

وأشار كلينغان، إلى أن الصراع الأوكراني الذي تجاوزت مدته جميع التوقعات، كشف عن أوجه القصور الرئيسية للمجمع الصناعي العسكري الأمريكي، والحاجة إلى توسيع طاقته الإنتاجية.

ونوه كلينغان، بأنه كان من المهم للولايات المتحدة نشر أكبر عدد ممكن من أسلحتها في دول الحلفاء مقدما، لأنه لا يمكن ضمان نقلها الفوري من الولايات المتحدة في حالة نشوب صراع في دولة معينة.

المصدر: نوفوستي