بشكيك تدرس استبدال اسم شارع مكسيم غوركي باسم الشيخ زايد

تخطط بلدية العاصمة القرغيزية بشكيك، لتغيير اسم شارع مكسيم غوركي الكاتب الروسي، بشارع الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبعد انتشار أنباء على شبكات التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع، أكدت البلدية صحة هذه الشائعات.

وقالت البلدية إن هذه المسألة لا تزال قيد المناقشة، ولم يتخذ بشأنها قرار نهائي.

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان هو مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة وأول رئيس لها، وفي وقت سابق، أطلقت سلطات قرغيزستان اسمه على أحد الأنهار الجليدية في إيسيك كول.

ويعد مكسيم غوركي من أهم الكتاب الروس، وهو مؤسس الطريقة الأدبية الواقعية الاشتراكية وناشط سياسي، عاش في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين.

المصدر: سبوتنيك