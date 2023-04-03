إعلام إسرائيلي: إعلان حالة الطوارئ في مطار بن غوريون بسبب خلل فني

أعلن المتحدث باسم "نجمة داود الحمراء" زاتشي هيلر، أن سيارات الإسعاف وسيارات العناية المركزة في طريقها إلى مطار بن غوريون، لتأمين هبوط طائرة أصابها عطل في المحرك الأيسر.

وأعلنت السلطات في مطار بن غوريون، حالة الطوارئ، لتأمين هبوط آمن للطائرة

ووفقا للمتحدث، هناك حوالي 265 راكبا على متن الطائرة، مشيرا إلى أن العطل "خطأ في مؤشر ضغط زيت بالمحرك الأيسر للطائرة".

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، هبطت الطائرة في المطار بسلام، دون وقوع حوادث أو إصابات.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية