 
مباشر
عاجل
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره السوري بشار الأسد

روسيا تعلق دفع مساهماتها لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لعام 2023

أخبار العالم

روسيا تعلق دفع مساهماتها لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لعام 2023
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v22a

أعلن رئيس مجلس "الدوما" الروسي فياتشيسلاف فولودين، أن قرارا اتخذ بتعليق دفع المساهمات لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لعام 2023 وإعادة جدولة مساهمة روسيا في عام 2022 لهذا العام.

ونقلت الخدمة الصحفية "للدوما" عن فولودين قوله: "اليوم، نظر المجلس في مسألة دفع روسيا للمساهمات في ميزانية الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وتقرر تعليق دفع المساهمات لعام 2023، وإعادة جدولة المساهمة التي قدمتها روسيا في عام 2022، لهذا العام".

وبحسب فولودين، فإن روسيا الاتحادية تواجه محاولات لعرقلة عمل وفدها لدى الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وأكد رئيس مجلس "الدوما": "لا ينبغي أن ندفع مقابل شيء لم نشارك فيه، إذا لم يسمحوا لنا بالعمل هذا العام، فسنطالب بإعادة المساهمات المدفوعة مسبقا".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا