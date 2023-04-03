بالفيديو.. الجيش الإسرائيلي يعتقل "مطلوبين" في نابلس

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن القوات الإسرائيلية "اعتقلت مطلوبين اثنين في نابلس بادعاء الاشتباه في ضلوعهما بعملية إطلاق النار الأخيرة في حوارة".

وقالت إذاعة الجيش إنه تم "اعتقال اثنين من المطلوبين في نابلس بادعاء الاشتباه في ضلوعهما بعملية إطلاق النار الأخيرة في حوارة والتي أسفرت عن إصابة 3 جنود".

وحسب المعلومات الأولية فإن عملية الاقتحام أدت إلى مقتل فلسطيني وإصابة آخر.

ويوم السبت الماضي، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن إصابة 3 عناصر من القوات الإسرائيلية بجروح خطيرة ومتوسطة، جراء عملية إطلاق نار في بلدة حوارة جنوبي نابلس شمالي الضفة الغربية.

وفي التفاصيل، أن عملية إطلاق النار نفذت من سيارة تجاه قوة مشاة تابعة للجيش ما أسفر عن إصابة ثلاثة منهم، نقلوا الى المستشفى لتلقي العلاج.

وقال الجيش في بيان أولي مقتضب، إنه تلقى بلاغا حول عملية إطلاق نار في حوارة، فيما جرى استدعاء قوات معززة إلى المكان وشرعت بأعمال البحث عن منفذ العملية.

المصدر: RT