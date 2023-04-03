مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور روسيا خلال الأيام المقبلة

أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، سيزور موسكو خلال الأيام المقبلة، عقب محادثة هاتفية بين وزير الخارجية الإيطالي وغروسي.

وقالت الخارجية الإيطالية، في بيان، يوم الأحد: " أكد وزير الخارجية أنطونيو تاغاني أن الحكومة الإيطالية تدعم المهمة التي سيضطلع بها غروسي في الأيام المقبلة إلى موسكو".

وكان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أعلن الخميس الماضي، أن روسيا نقلت رؤيتها بخصوص كيفية عمل المنطقة الأمنة حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأنها على اتصال دائم مع المدير العام رافائيل غروسي.

وقال ريابكوف: "لدينا تفضيلاتنا ورؤيتنا لكيفية إنشاء المنطقة الأمنة وكيف ينبغي أن تعمل، بما في ذلك وحول مسألة دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية وموظفيها في هذه العملية برمتها، لقد حددنا كل نهجنا ونقلناه إلى غروسي وموظفيه".

وأضاف ريابكوف: "بشكل عام، المفهوم ذاته، والفكرة ذاتها [بشأن المنطقة الأمنة] آخذة في التطور.. الشيء الذي يطرح اليوم يختلف عما تم طرحه من قبل، نحن على اتصال دائم مع غروسي ومن خلال رحلاته إلى روسيا، وبالطبع من خلال بعثتنا الدائمة في فيينا.. كلنا نعمل ما دامت هناك حاجة للعمل".

وتقع محطة زابوروجيه للطاقة النووية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، بالقرب من مدينة إنيرغودار، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة المركبة، وتحتوي على ست وحدات طاقة بسعة 1 غيغاواط لكل منها، ومنذ مارس 2022، أصبحت المحطة، تحت حماية القوات الروسية.

وأكدت الخارجية الروسية، أن هذه الخطوة مبررة، لتلافي تسرب المواد النووية والمشعة، فيما يستهدف الجيش الأوكراني بالقصف مدينة إنيرغودار، والمنطقة المجاورة لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية، بشكل متكرر.

وقال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إن نظام كييف يسعى إلى خلق مظهر من التهديد بحدوث كارثة نووية، من خلال الاستمرار في قصف محطة زابوروجيه للطاقة النووية، عن عمد.

المصدر: نوفوستي