مؤسس "فاغنر" يعلق على تفجير مقهى في بطرسبورغ ويكشف تفاصيل

أكد مؤسس قوات "فاغنر" يفيغني بريغوجين، أنه كان على صلة بالمقهى في مدينة سان بطرسبورغ، حيث اغتيل المراسل العسكري فلادلين تاتارسكي نتيجة انفجار في 2 أبريل.

ونقلت الخدمة الصحفية الخاصة به عنه قوله: "لا أعرف تفاصيل الحادث الآن، لقد تم إخباري فقط للأسف، أن فلادلين تاتارسكي توفي لا أعلم باقي التفاصيل.. في الواقع، قمت بتسليم المقهى للحركة الوطنية Cyber ​​Front Z وعقدوا ندوات مختلفة هناك، على الأرجح، حدثت هذه المأساة في إحدى الندوات".

وردا على سؤال حول مقارنة الشبكات الاجتماعية حادثة مقتل تاتارسكي، باغتيال الصحفية داريا دوغينا، والدعوات إلى اتخاذ إجراءات جوابية أكثر صرامة ضد المتطرفين الأوكرانيين، قال: "بالنسبة لوفاة داريا دوغينا، نعم كل شيء متشابه. لكنني لن ألوم نظام كييف فقط، أعتقد أن هناك مجموعة من الراديكاليين خارج الحكومة. هذا ما يمكنني أن أطلقه عليهم".

ويوم الأحد في سانت بطرسبورغ، وقع انفجار في مقهى "ستريت بار" الكائن في بناء رقم 25 بشارع أونيفيرستيتسكايا نابيريجنايا وسط المدينة، مما أسفر عن مقتل شخص تبين أنه المراسل العسكري فلادلين تاتارسكي.

وأفادت مصادر لوكالة "نوفوستي"، بأنه تم إحضار العبوة الناسفة على الأرجح من قبل أحد زوار المقهى، ويشتبه بأنها هدية على شكل تمثال صغير يرجح بأن القنبلة كانت بداخله، وتم رفع دعوى بموجب المادة الخاصة بالقتل بطريقة خطيرة في مكان عام.

وأعلن حاكم مدينة سان بطرسبورغ ألكسندر بيغلوف، أن عدد الجرحى بعد الانفجار الذي وقع في مقهى داخل المدينة، ارتفع إلى 30 شخصا، ونقل 19 شخصا منهم إلى المستشفى.

المصدر: RT