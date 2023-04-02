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زلزال بقوة 7.2 ريختر يضرب بابوا غينيا الجديدة

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زلزال بقوة 7.2 ريختر يضرب بابوا غينيا الجديدة
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أعلن مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، أن زلزالا بقوة 7.2 درجة على مقياس ريختر ضرب دولة بابوا غينيا الجديدة.

ووفقا للمركز، تم تسجيل الزلزال في الساعة 18.04 بالتوقيت العالمي، ويقع مركز الزلزال على بعد 38 كيلومترا من مدينة أمبونتي. وعلى عمق 73 كيلومترا.

وتم الإبلاغ في البداية عن أن قوة الزلزال كانت 7.4 درجات، ولكن في وقت لاحق أوضح المركز البيانات.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار، ولم يكن هناك خطر من حدوث تسونامي.

المصدر: نوفوستي

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