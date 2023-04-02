بولندا: مستعدون للعمل بفاعلية أكبر في إطار الناتو لـ"الردع النووي"

أعلن رئيس مكتب الأمن القومي البولندي ياتسيك سيفيرا، استعداد وارسو للمشاركة بفاعلية أكبر في خطط الناتو الرامية للردع النووي بعد قرار روسيا نشر أسلحة نووية تكتيكية على أراضي بيلاروس.

وصرّح سيفيرا بذلك اليوم الأحد في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، مشيرا إلى أنه "من المحتمل أن تكون بولندا مستعدّة لتوسيع مشاركتها وتعاونها في إطار خطط الناتو للردع النووي وأن تتحمل مسؤوليتها في هذا الجانب."

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في 25 مارس الماضي أن موسكو، وبناء على طلب مينسك، ستنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس، كما تفعل الولايات المتحدة منذ زمن طويل على أراضي حلفائها.

وبالفعل، سلّمت موسكو إلى مينسك نظام صواريخ "إسكندر"، القادر على حمل أسلحة نووية.

المصدر: تاس