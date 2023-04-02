 
مباشر
عاجل
الخارجية الروسية: لافروف يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي

البحرية الإيرانية توجه تحذيرا لطائرة تجسس أمريكية في بحر عمان (صور)

أخبار العالم

البحرية الإيرانية توجه تحذيرا لطائرة تجسس أمريكية في بحر عمان (صور)
EP-3E
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v1st

وجهت القوات البحرية الإيرانية، اليوم الأحد، تحذيرا لطائرة تجسس أمريكية في بحر عمان.

وقالت العلاقات العامة لبحرية جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية: "قبل دقائق وبعد دخول طائرة EP-3E التابعة للبحرية الأمريكية الإرهابية إلى حدود البلاد في بحر عمان، وجهت القوات البحرية للجيش تحذيرا لهذه الطائرة لمنعها من الدخول دون تصريح ومنعتها من الدخول في أجواء البلاد".

البحرية الإيرانية توجه تحذيرا لطائرة تجسس أمريكية في بحر عمان (صور)

وأضافت العلاقات العامة، بعد تلقي الرسالة التحذيرية، غادرت الطائرة الحدود الجوية للبلاد وعادت إلى الخطوط الجوية الدولية.

المصدر: تسنيم

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا