سيناتور أمريكي ينسى تاريخ بلاده ويتهم الصين بمعاداة الولايات المتحدة منذ ألف عام!

أفاد السيناتور الأمريكي عن الحزب الجمهوري، تيد كروز، بأن "الصين تشن حربا ضد الولايات المتحدة الأمريكية، منذ ألف عام.

وأضاف كروز، عبر قناة Fox Business، أن "الصين تشن حربا ضد الولايات المتحدة منذ ألف عام، بهدف الهيمنة على العالم اقتصاديا وعسكريا، وأنها تشن هذه الحرب بشكل منهجي"، متناسيا حقيقة أن الولايات المتحدة كدولة أسست قبل 247 عاما فقط.

ونوه كروز، بأنه يشتبه باحتمالية عمل الرئيس الأمريكي جو بايدن، لصالح أعداء الولايات المتحدة، وتحديدا الصين، مشيرا إلى سياسته التي تسببت بزعزعة الاستقرار الاقتصادي في الولايات المتحدة.

وقبل شهر، صرحت حاكمة ولاية ساوث داكوت، كريستي نويم، بأن الصين أعدت خطة لمدة ألفي عام، لتدمير الولايات المتحدة، من خلال التأثير الإعلامي والاستحواذ على الأراضي الزراعية والشركات الأمريكية.

المصدر: نوفوستي