صحيفة: طيارو مقاتلات "إف-35" يشكون من "الخداع" من جانب أنظمة "إس-300 الروسية

أفادت صحيفة "AirForceTimes"، بأن طياري مقاتلات "إف-35" الأمريكية الذين تم إرسالهم للقيام بدوريات بالقرب من حدود روسيا، يواجهون مناورة خادعة من قبل أنظمة "إس-300" الجوية الروسية.

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وأضافت الصحيفة أنه لم يمكن بإمكان المقاتلات الأمريكية دائما التعرف على الأشياء المحيطة بها، لأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية مزودة بأجهزة رقمية لتفادي الكشف.

ونقلت عن العقيد كرييغ أندرليه، قائد وحدة المقاتلات رقم 388 التابعة لسلاح الجو الأمريكي، والتي تم نشرها في قاعدة جوية في ألمانيا بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا قوله: "رأينا أنظمة من طراز "SA-20" (تصنيف حلف الناتو لأنظمة "إس-300" الروسية)، وعلمنا أنها كانت أنظمة "SA-20"، لكن مقاتلتي لم تتمكن من التعرف عليها".

من جهته أشار العقيد بريد باشور إلى أن طياري المقاتلات "إف-35" لم يواجهوا أثناء دورياتهم أي استفزازات من جانب سلاح الجو الروسي أو البيلاروسي. وأوضح: "إنهم يفعلون ما نفعله. نحن فقط نظرنا إلى بعضنا البعض.. لا يوجد هناك تفاعل مباشر ولا شيء غير مهني من أي جانب".

وأعلنت الولايات المتحدة بعد تصعيد حدة التوتر حول أوكرانيا في فبراير عام 2022 عن نقل ما يصل إلى 8 أحدث مقاتلات من طراز "إف-35" و30 مروحية ضاربة من طراز "AH-64". وإضافة إلى ذلك أرسلت الولايات كتيبة تكتيكية يصل عدد أفرادها إلى 800 عسكري إلى بلدان البلطيق.

المصدر: نوفوستي