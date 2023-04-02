"بلومبيرغ": حظر حركة المرور بالقرب من محكمة ترامب

قالت وكالة "بلومبيرغ" إن سلطات نيويورك ستمنع حركة المرور في الشوارع المجاورة للمحكمة، حيث من المتوقع توجيه اتهامات ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وبحسب الوكالة، فإن الشوارع المجاورة لمبنى المحكمة العليا لمقاطعة نيويورك في الجزء السفلي من منطقة مانهاتن سيتم إغلاقها بالكامل. وسيتم تقييد حركة المرور في عدة شوارع بشكل مؤقت. بالإضافة إلى ذلك، ستحظر السلطات وقوف السيارات في محيط المحكمة.

في وقت سابق، ذكرت شبكة CNN أن شرطة نيويورك وضعت في حالة تأهب قصوى بعد قرار هيئة المحلفين الكبرى بتوجيه الاتهام إلى ترامب.

ويبحث ضباط إنفاذ القانون مع خدمة المارشال الأمريكية (التي توفر تسليم المتهم إلى المحكمة) والخدمة السرية الأمريكية (التي تعمل على ضمان حماية كبار المسؤولين الحاليين والسابقين في الولاية) حول تفاصيل تسليم ترامب إلى المحكمة.

ووفقا لشبكة CNN، من المقرر مثول ترامب أمام المحكمة في 4 أبريل الساعة 14:15 بالتوقيت المحلي (21:15 بتوقيت موسكو).

المصدر: تاس