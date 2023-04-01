"أوقفوا الحرب والهمجية الرأسمالية".. المئات يتظاهرون في إسبانيا ضد الناتو

انطلقت مظاهرات مناهضة لحلف الناتو، مساء السبت، في مدينتي بامبلونا الإسبانية بمنطقة الحكم الذاتي نافارا وفيتوريا-غاستيز في إقليم الباسك، بحسبما ذكره منظمو المظاهرات لمراسل "تاس".

وأشار المنظمون إلى أن المئات من المشاركين انضموا إلى المسيرات التي انتهت من دون وقوع حوادث. وحملت تلك المسيرات شعار "ضد الناتو.. أوقفوا الحرب والهمجية الرأسمالية".

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كما أعلنوا عن "انقلاب روج له الغرب عبر ميدان أوروبا".

وأوضح المتظاهرون أن النزاع في أوكرانيا هو نتيجة "الوجود المتزايد لحلف شمال الأطلسي على الأراضي الأوكرانية".

وفي هذا الصدد، عارض منظمو الإجراءات "الناتو وتوسعه الإقليمي"، ضد "الحرب الاقتصادية" وشحن الأسلحة إلى كييف.

كما أعربوا في المسيرات عن عدم موافقتهم على "تقييد الحقوق المدنية والسياسية".

المصدر: تاس