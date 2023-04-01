زيلينسكي وماكرون يبحثان هاتفيا الوضع على خط المواجهة

كشف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أنه ناقش مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون هاتفيا ولمدة ساعة، التعاون بين البلدين في مجال الدفاع، وكذلك الوضع على خط المواجهة.

وكتب الرئيس الأوكراني على قناته في "تيليغرام": "في محادثة استمرت ساعة مع إيمانويل ماكرون، ناقشنا التعاون الدفاعي بين أوكرانيا وفرنسا بالتفصيل وبشكل فعال، لقد أبلغته بالتفصيل عن الوضع على خط المواجهة".

بالإضافة إلى ذلك، يدعي زيلينسكي أنه ناقش مع ماكرون خطوات أخرى لتنفيذ ما يسمى بصيغة السلام الأوكرانية، كما قام بتنسيق الإجراءات معه في سياق الأحداث الدولية القادمة.

يذكر أن فرنسا، حتى الآن أرسلت إلى أوكرانيا 18 نظاما مدفعيا ذاتي الدفع من طراز Caesar وبطاريتين من أنظمة Crotale المضادة للطائرات.

وفي 16 مارس، أبلغت صحيفة "لو فيغارو"، نقلا عن بيان لوزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، أن الدفعة الأولى من دبابات AMX-10 RC قد وصلت إلى أوكرانيا.

كما قدمت باريس مركبات مدرعة وصواريخ "ميلان" المضادة للدبابات وأنظمة دفاع جوي محمولة من طراز "ميسترال" إلى كييف، بالإضافة إلى ذلك، قال ليكورنو إن الجمهورية تعتزم مضاعفة عدد قذائف الناتو من عيار 155 ملم المقدمة إلى كييف، ليصل عددها إلى ألفي قذيفة شهريا، كما ستزود نظام الصواريخ SAMP / T المضاد للطائرات.

وفي يناير، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا يجب أن تفي بعدة شروط، بما في ذلك عدم التسبب في تصعيد وعدم الإضرار بالقدرة الدفاعية للجمهورية.

المصدر: تاس