أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط مقاتلة ميغ 29 ومروحية مي 8 وتدمير 5 مسيرات أوكرانية، فضلا عن تصفية أكثر من 350 مسلحا وسط تقدم القوات الروسية على كافة المحاور.

وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا:

في محور كوبيانسك، بلغ عدد الخسائر في صفوف القوات الاوكرانية ما يصل إلى 50 جنديا أوكرانيا وتم تدمير مدفع هاوتزر D-30.

في محور كراسني-ليمانسك، تم تصفية ما يصل إلى 100 جندي أوكراني وتدمير مدفع هاوتزر من طراز D-30.

في محور دونيتسك، تم تصفية ما يصل إلى 110 من العسكريين والمرتزقة الأوكرانيين، وتم تدمير مركبة قتالية MLRS "غراد"، ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع Akatsia و Gvozdika.

في محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، بلغت خسائر القوات الأوكرانية 50 جنديا أوكرانيا وتم تدمير مدفع هاوتزر D-20 وغيره من الآليات والعتاد العسكري الأوكراني.

قتلت القوات المسلحة الروسية ما يصل إلى 40 جنديا أوكرانيا في محور خيرسون، ودمرت مدفع هاوتزر D-30 وغيره.

أسقطت القوات الجوية الروسية مقاتلة ميغ 29 ومروحية من طراز Mi-8 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية.

تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الدفاع الإقليمي 127 التابع للقوات الأوكرانية في منطقة خاركوف.

اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 9 قذائف MLRS ودمرت 5 مسيرات أوكرانية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية