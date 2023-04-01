وكالة: الناتو يتجه لتمديد فترة ولاية الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ

كشفت مصادر غربية عن محادثات في حلف شمال الأطلسي حول إمكانية تمديد فترة ولاية الأمين العام الحالي للحلف، ينس ستولتنبرغ، والتي من المقرر أن تنتهي في سبتمبر المقبل.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر مطلع أن الناتو يتجه لتمديد فترة ولاية الأمين العام الحالي، نظرا لأن الأعضاء الرئيسيين في الحلف يقيمون عمله والمقاربة التي انتهجها في علاقته بالأزمة الأوكرانية بالإيجابي.

وكان من المفترض أن يترك ستولتنبرغ منصبه في 1 أكتوبر 2022، ولكن في مارس من نفس العام، قرر قادة دول الحلف تمديد ولايته حتى 30 سبتمبر 2023.

وفي ديسمبر الماضي، صرح الأمين العام بنفسه بأنه ليس لديه خطط لتمديد التفويض وأنه كان يركز على العمل حتى نهاية سبتمبر 2023.

وفي وقت لاحق، ذكرت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن دبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، أن ستولتنبرغ، "يرغب في مواصلة مهامه على رأس الحلف".

هذا وذكرت صحيفة "ذي صن" البريطانية أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد تتولى منصب الأمين العام لحلف الناتو في أكتوبر المقبل.

وأشارت المصادر إلى أنه على الرغم من أن صلاحيات فون دير لاين كرئيسة للمفوضية الأوروبية تنتهي العام المقبل، اقترحت بعض الدول عليها أن تترأس الحلف بعد رحيل الأمين العام الحالي ينس ستولتنبرغ.

المصدر: وكالات