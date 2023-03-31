البنتاغون يجرد مخزوناته من الأسلحة التي يحتاجها للنزاعات المحتملة في المستقبل

قدر رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأمريكية، مارك ميلي، أن صناعة الدفاع الأمريكية ستستغرق "ربما عدة سنوات" لتجديد المخزونات وزيادة الإنتاج لتلبية احتياجات البنتاغون.

وقال ميلي: "إن وزارة الدفاع الأمريكية تقوم بمراجعة الأسلحة والذخيرة التي قد تحتاجها البلاد للمشاركة في صراعات مستقبلية محتملة".

وأضاف ردا على سؤال حول النزاعات المحتملة في المستقبل "نحن مستمرون في العمل ومراجعة جميع تقديراتنا بشأن الحسابات اللوجستية وجميع الذخائر والأسلحة الأساسية اللازمة لخطط الطوارئ المختلفة".

ويقدر ميلي، أن الأمر سيستغرق صناعة الدفاع الأمريكية "ربما عدة سنوات" لتجديد المخزونات وزيادة الإنتاج لتلبية احتياجات البنتاغون.

وأضاف أن وزارة الدفاع اليوم "مسلحة بالذخيرة الكافية للقيام بالمهام الضرورية"، موضحا: "لكن إذا كانت صراعات جادة بين القوى العظمى، فمن الأفضل عدم التقليل من حجم الذخيرة التي ستحتاج إليها".

وأكد ميلي، أن سبب عدم تزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى راجع لعجز البنتاغون، إذ ليس لديه ما يكفي في مخزونه من هذه الأسلحة.

وبحسب صحيفة "بوليتيكو" أبلغ مسؤولون في البنتاغون ممثلي كييف بأنه لا يوجد لدى الولايات المتحدة فائض من الأنظمة الصاروخية التكتيكية "ATACMS" التي يبلغ مداها 300 كم، حتى تزود أوكرانيا بها.

وصرح ميلي، سابقا بأنه لا يستبعد إمكانية وقوع نزاع عسكري بين الولايات المتحدة والصين بسبب حادث ما.

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المصدر: تاس