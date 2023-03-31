بنس: الاتهامات ضد ترامب بعثت إشارات مقلقة للعالم كله

قال نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس إن التهم الموجهة إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب شنيعة وتبعث إشارات مقلقة إلى العالم بشأن النظام القضائي الأمريكي..

وقال بنس خلال مقابلة مع مجلة ناشيونال ريفيو أجراها يوم الجمعة: "الاتهام غير المسبوق ضد الرئيس الأمريكي السابق في قضية تمويل حملته الانتخابية أمر شائن. أعتقد أن من الواضح لغالبية الأمريكيين أن هذا اضطهاد سياسي".. "هذا يسيء لكل أمريكي، بغض النظر عن انتمائه السياسي لليمين أو اليسار أو الوسط. كل أمريكي يستحق المساواة أمام القانون".

بحسب بنس: القضية المرفوعة ضد ترامب أرسلت "إشارة خطر للعالم بأسره حيال النظام القضائي الأمريكي، لأن كل دكتاتور أو حاكم مستبد سيكون قادرا على الاستشهاد بهذه القضية لتبرير إساءة استخدامه للنظام القضائي".

في 30 مارس ، صوتت هيئة المحلفين الموسعة في نيويورك لصالح توجيه اتهام لترامب في قضية تزوير وثائق مالية لصالح منظمة ترامب بتقديمها مبالغ مالية للممثلة الإباحية السابقة ستورمي دانيلز.

وفقا للمحققين، دفع لها محامي ترامب مايكل كوهين 130 ألف دولار حتى لا تنشر معلومات خلال الحملة الانتخابية لعام 2016 حول صلة مزعومة بترامب في عام 2006.

يعتبر تزوير الوثائق في النظام القانوني الأمريكي جريمة بسيطة في حد ذاته، وعادة لا تكون العقوبة بالسجن. مع ذلك، إذا قررت هيئة المحلفين الموسعة أن التزوير قد تم لإخفاء أو ارتكاب جريمة أخرى، فقد يواجه ترامب عقوبة تصل إلى أربع سنوات في السجن.

إذا تم تأكيد المزاعم، سيصبح ترامب أول رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة يجد نفسه في مثل هذا الموقف.

المصدر: تاس