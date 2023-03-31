الرئيس الصيني يدعو للتخلي عن سياسة العقوبات لحل الأزمة في أوكرانيا

دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ ، إلى التخلي عن فرض عقوبات صارمة لحل الأزمة في أوكرانيا.

وقال الرئيس الصيني يوم الجمعة، خلال اجتماعه برئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في بكين ونشرته الخارجية الصينية: "من الضروري التخلص على عقلية الحرب الباردة ومنع المواجهة والتخلي عن سياسة فرض عقوبات شديدة وممارسة الضغط".

وأضاف" نأمل أن تتمكن الأطراف المعنية من بناء آلية متوازنة وفعالة ومستدامة لضمان الأمن في أوروبا من خلال الحوار والمشاورات".

وفقا للرئيس الصيني: اتخذت الصين في البداية موقفا ثابتا وواضحا بشأن الأزمة في أوكرانيا، واقترحت المساعدة في عملية التفاوض والتوصل إلى تسوية سياسية.

المصدر: تاس