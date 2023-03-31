قال قائد سلاح مشاة البحرية الأمريكية، الجنرال ديفيد بيرغر، إن الولايات المتحدة قد تُمنى بالهزيمة في حال خوضها حربا محتملة مع الصين في المحيط الهادئ.

وأفادت مجلة نيوزويك عن العسكري الأميركي، بوجود نقص في قدرات الإنزال البري، التي ستلعب دورا حاسما في الصراع مع الصين.

وقال الجنرال: "قدرات الإنزال تعني وجود سفن مكلفة بنقل قوات الدعم البري، مثل الوحدات الاسنكشافية ومركباتها عبر البحر إلى الأرض.

هذا الجانب حاسم، لكن بيرغر وغيره من كبار مسؤولي مشاة البحرية يقولون إن استعداد بلادهم انخفض إلى أدنى مستوى خلال السنوات الأخيرة، وصولا إلى 35 في المائة فقط مما كان مطلوبا لنشر ثلاث مجموعات إنزال برية".

وفقا لبيرغر: نظام التناوب على ثلاث مراحل، والذي يشمل التدريب الابتدائي، ثم انتشار الوحدات، وأخيرا عودة القوات وحصولها على خدمات الصيانة، يمكن أن يضع الجيش في وضع خطير.

وقال العسكري في هذا الصدد: "أي نقص في الاستعداد سيؤثر على هذا التناوب، ما قد يعني عدم توفر سفن للحفاظ على الزخم وجودة الأداء عندما لا يتم نشر الوحدات اللازمة. بالإضافة لذلك، إذا كانت هناك حاجة لنقل القوات اللاحقة لتعزيز القوات المنتشرة، قد لا تكون هناك أي سفن للنقل، ولا التدريب اللازم لمشاة البحرية والبحارة لضمان قدرات قائد التحرك الجماعي.

يوم الجمعة، أقر العقيد الأمريكي السابق أنتوني شيفر بمزايا الجيش الروسي على القوات المسلحة الأوكرانية، ما يسمح لها باستنزاف القوات الأوكرانية.

وفقا له، بفضل وسائل الاستخبارات المتقدمة والفعالة، تقوم القوات الروسية في كل مرة بتدمير القوات الأوكرانية فور محاولتها شن اي هجوم، دون أن تترك لها أية فرص للنجاة.

المصدر: ريا نوفوستي.