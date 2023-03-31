محامي ترامب: يدا الرئيس السابق لن تكبلا بالأصفاد أثناء مثوله أمام المحكمة

صرح جو تاكوبينا، محامي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بأنه لن يتم تكبيل يدي ترامب أثناء مثوله أمام المحكمة، حيث سيحضر الأسبوع المقبل لتوجيه اتهامات.

وقال تاكوبينا في مقابلة مع تلفزيون ABC: "لن يتم تكبيل يدي الرئيس بالأصفاد. أنا متأكد من أنهم سيحاولون إخراج أقصى قدر من الدعاية من هذا الوضع"، وأضاف أن ضباط إنفاذ القانون ربما يطوقون المنطقة بأكملها المتاخمة لمحكمة نيويورك.

ومن المتوقع وصول ترامب إلى المحكمة في 4 أبريل، كما قال تاكوبينا في وقت سابق، وأثناء مثوله أمامها، يعتزم الرئيس الأمريكي السابق إعلان براءته.

وفي وقت سابق، صوتت هيئة محلفين كبرى في نيويورك لتوجيه لائحة اتهام ضد الرئيس السابق دونالد ترامب، حيث يتهم مكتب المدعي العام في مانهاتن الرئيس الأمريكي السابق بأكثر من 30 تهمة بالاحتيال التجاري.

ولن يتم الإعلان عن الاتهامات بشكل رسمي إلا عند مثول ترامب أمام المحكمة، لكن يفترض أن قضية الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز، التي يُزعم أنها تلقت مبلغا كبيرا مقابل الصمت بشأن علاقة مزعومة مع ترامب.

وكان الرئيس السابق قد نفى وجود علاقة مع دانيلز وأي أعمال غير قانونية من جانبه، وقال أيضا إن قرار المحكمة هو اضطهاد سياسي وتدخل في الانتخابات على أعلى مستوى في التاريخ ومرتبط بنيته الترشح للرئاسة في عام 2024.

وتعليقا على المزاعم الموجهة ضده من قبل مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن، قال ترامب إنه لا يمكنه الاعتماد على محاكمة عادلة في نيويورك.

المصدر: نوفوستي