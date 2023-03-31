زيلينسكي يريد استبعاد مؤيدي روسيا من الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية

اعتبر مستشار الرئاسة الأوكرانية، ميخائيل بودولاك، أن هناك حاجة للقيام بما وصفه "تنظيف الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية"، من كل شيء مؤيد لروسيا.

يُشار إلى أنه في وقت سابق، ألغت حكومة كييف القرار الذي صدر سنة 2013، وأرسلت إدارة المحمية الثقافية التاريخية "كييف بيتشيرسكايا لافرا"(مؤسسة رسمية أوكرانية)، رسالة إلى دير "كييف بيتشيرسكايا لافرا"، ذكرت فيه أنه اعتبارا من 29 مارس 2023، سيتم فسخ عقد الإيجار المبرم عام 2013، ووفقا لذلك طلبت هذه الإدارة إخلاء جميع المباني التي تم نقلها إلى الدير بموجب الاتفاقية المذكورة.

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وقال بودولاك في بيانه الذي نشر على قناة "يوتيوب" الخاصة بالقناة التلفزيونية "القناة 24": "يبدو لي أنها فرصة فريدة، عندما أصبح من الممكن حل كل شيء بسرعة كبيرة ومن دون ألم، كانت خلال الأشهر الثلاثة إلى الستة الأولى من الحرب. ثم كان من الممكن ببساطة التنظيف من العديد من المؤيدين لروسيا، واليوم أصبح الأمر أكثر صعوبة. ولكن مرة أخرى، الأصعب قليلاً لا يعني أنه مستحيل."

وأضاف: "وعلينا اليوم، بدوافع قانونية، أن نسير بجد على هذا الطريق، أؤكد مرة أخرى: يجب أن تكون هناك كنيسة شرعية أوكرانية واحدة في أوكرانيا."

المصدر: RT