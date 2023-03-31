بايدن يطلب من روسيا إطلاق سراح الصحافي الأمريكي المتهم بالتجسس

طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة من موسكو "الإفراج" عن إيفان غيرشكوفيتش، الصحافي العامل في صحيفة "وول ستريت جورنال" الموقوف بتهمة التجسس.

وخاطب بايدن الحكومة الروسية، بعدما طلب منه الصحافيون تعليقا على هذه القضية، فيما كان يستعد لمغادرة البيت الأبيض للقيام بجولة في جنوب الولايات المتحدة، قائلا: "أفرجوا عنه".

وأعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية أمس الخميس، عن احتجاز الصحفي إيفان غيرشكوفيتش في مدينة يكاتيرينبورغ من مكتب "وول ستريت جورنال" في موسكو للاشتباه في قيامه بالتجسس.

ووفقا للهيئة، فقد قام الصحفي، بناء على تعليمات من الولايات المتحدة الأمريكية بجمع معلومات تشكل سرا من أسرار الدولة حول "أنشطة إحدى الشركات التابعة للمجمع الصناعي العسكري الروسي"، حيث قالت المخابرات إنه أثناء محاولته الحصول على معلومات سرية، تم اعتقال المواطن الأمريكي في مدينة يكاتيرينبورغ.

وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قد صرحت في وقت سابق بأن ما كان يقوم به مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" الذي تم احتجازه "لا علاقة له بالصحافة"، وأشارت إلى أنها ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها الأجانب في روسيا وضع "المراسل الأجنبي" واعتماده الصحفي للتغطية على أنشطة غير صحفية، وهو ليس "أول غربي مشهور يتم القبض عليه متلبسا".

وقد علق المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف على الأمر بأن الصحفي تم اعتقاله ليس استنادا إلى "شبهات"، وإنما "متلبسا".

وتنص مادة التجسس في القانون الجنائي الروسي على عقوبة الحبس لمدة تتراوح بين 10 و20 عاما.

المصدر: أ ف ب، RT