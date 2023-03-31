وسائل إعلام: استخبارات ألمانيا تعلم بخطة تفجير "السيل الشمالي" قبل فبركة رواية اليخت المزعوم

أفادت قناة "ARD" بأن الاستخبارات الألمانية تلقت بعد وقت قصير من تخريب أنابيب "السيل الشمالي" معلومات حول كيفية تنفيذ هذه التفجيرات قبل اختراع رواية اليخت "المكشوفة".

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ونقلت القناة عن التحقيق المشترك للبرامج التلفزيونية والإذاعية التابعة "NDR" و"WDR": "إن هيئات الأمن الألمانية تلقت معلومات حول يخت "Andromeda" الشراعي مباشرة بعد تفجيرات خطوط أنابيب الغاز "السيل الشمالي" أي قبل فترة طويلة من انتشار الخبر".

وأضافت أن الاستخبارات سلمت نتائج عملها لاحقا إلى مكتب المدعي العام الذي يجري تحقيقا في تفجيرات "السيل الشمالي".

وذكرت أن مكتب المدعي العام الألماني أعلن، سابقا، أن تفتيش هذا اليخت جرى في منتصف يناير الماضي فقط.

ونشر الصحفي الأمريكي الحائز جائزة نوبل سيمور هيرش في 8 فبراير الماضي نتائج تحقيقه الخاص في ملابسات تفجيرات "السيل الشمالي". وقال إن الولايات المتحدة دبرت هذا التخريب. وكتب أن الغواصين الأمريكيين قاموا أثناء مناورات "Baltops" في صيف عام 2022 بتلغيم خطوط أنابيب الغاز، وبعد 3 أشهر قام الجانب النرويجي بتفجيرها.

من جهتها كتبت صحيفة "New York Times" في بداية مارس الجاري أنه وفقا لمعلومات استخباراتية فإن جماعة موالية لأوكرانيا تقف وراء الهجوم على "السيل الشمالي"، مضيفة أنه من الممكن أن كييف لم تعرف شيئا عن ذلك. وأضافت صحيفة "Zeit" أنه تم تنفيذ هذه العملية على متن يخت مستأجر من شركة تقع في بولندا والتي يبدو أنها مملوكة لأوكرانيين اثنين. وصرح مكتب المدعي العام الألماني أن اليخت استأجرته شركة ألمانية لا يرقى إليها الشك. ووصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف هذه المعلومات بأنها مزيفة منسقة تهدف إلى تشتيت الانتباه.

المصدر: نوفوستي