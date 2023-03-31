بعد غيابه 89 يوما.. بولسونارو يعود من منفاه الاختياري في الولايات المتحدة (فيديو)

عاد الرئيس البرازيلي السابق، جايير بولسونارو، من منفاه الاختياري في الولايات المتحدة.

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ووصل الزعيم اليميني المتشدد إلى العاصمة برازيليا على متن رحلة تجارية قادمة من ولاية فلوريدا، حيث أمضى الثلاثة أشهر الماضية.

وهذه المرة الأولى التي يعود فيها بولسونارو إلى موطنه منذ اقتحام أنصاره المباني الحكومية في برازيليا في 8 يناير الماضي. ويواجه الرئيس السابق تحقيقا لمعرفة ما إذا كان قد حرض المشاغبين على هذا الاقتحام أم لا.

وكانت هناك الكثير من التكهنات حول عدد الأشخاص الذين سيحضرون لتحية الزعيم السابق بعد غيابه لمدة 89 يوما.

واتخذت الشرطة إجراءات احتياطية كتطويق الساحة الرئيسية في العاصمة، في أعقاب أعمال الشغب التي تسبب فيها أنصار بولسونارو في 8 يناير.

Ao reencontrar Nikolas, Bolsonaro brinca e diz que o está adorando. pic.twitter.com/sRk2fcWmyy — MSP-Movimento Sem Picanha (@mspbra) March 30, 2023

O Desgoverno Federal retirou os carros blindados que o Presidente Bolsonaro tem por direito. pic.twitter.com/B8wIdb4cAX — MarioFrias (@mfriasoficial) March 30, 2023

المصدر: BBC