أول زيارة منذ 3 سنوات.. وزير خارجية اليابان إلى الصين

يتوجه وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي إلى بكين يوم السبت، بحسب على ما أعلنت طوكيو، في أول زيارة يجريها وزير خارجية ياباني للصين منذ ديسمبر 2019.

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وخلال زيارته التي تستغرق يومين يلتقي هاياشي خصوصا نظيره تشين غانغ وفقا لبيان أصدرته الخارجية اليابانية.

وفي السنوات الأخيرة، توترت العلاقات بين طوكيو وبكين، إذ تراقب اليابان بريبة تنامي القوة العسكرية للصين في المنطقة.

وفي نوفمبر الماضي، التقى رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والرئيس الصيني شي جين بينغ على هامش قمة في بانكوك، وتعهدا مواصلة الاتصالات على مستوى رفيع.

المصدر: أ ف ب