الخارجية الأمريكية: اجتماع الناتو لن يتطرق لقرار موسكو بشأن نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس

قال النائب الأول لمساعد وزير الخارجية الأمريكية في مكتب الشؤون الأوروبية الآسيوية، إنه لن يتم إدراج قرار موسكو بشأن نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس، في الاجتماع المقبل للناتو.

وقال النائب الأول لمساعد وزير الخارجية الأمريكية في مكتب الشؤون الأوروبية والأوروبية الآسيوية ديريك هوغان، في مؤتمر خاص للصحفيين، خصص للزيارة الوشيكة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى بروكسل: "لا توجد مناقشة منفصلة بشأن بيلاروس".

وأشار النائب إن "المشاركين في الاجتماع المقبل في بروكسل سيتطرقون في الوقت نفسه إلى قضية "تواطؤ" مينسك في العملية العسكرية الخاصة".

وأضاف في توضيح ما إذا كان من الممكن لواشنطن أن تفرض عقوبات فيما يتعلق بالنشر المرتقب لأسلحة نووية تكتيكية روسية في بيلاروس قائلا: "عندما يتعلق الأمر بالعقوبات، فإننا لا نعلن نهجنا تجاهها، إننا نرى أن بيلاروس تتخذ قرارا غير مسؤول واستفزازيا، يتنازل بشكل أساسي عن السيطرة على مؤسسات الأمن والدفاع البيلاروسية".

وأفادت وزارة الخارجية البيلاروسية، في وقت سابق، بأن تدريب الطيارين البيلاروس على قيادة الطائرات، ونشر الأسلحة النووية على أراضي الجمهورية، لا يتعارض مع أحكام معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أن التعاون العسكري بين روسيا وبيلاروس، يتم تنفيذه مع مراعاة كاملة لبنود القانون الدولي.

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المصدر: تاس