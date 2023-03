قوات كييف تنشر فيديو "فضيحة" عن "احتلالها الأراضي الأوكرانية" (فيديو+صور)

نشرت وزارة الدفاع الأوكرانية إعلانا تجاريا وأسرعت بحذفه في وقت لاحق، ذكرت فيه وبلغة إنجليزية سيئة أن المعدات الغربية ستساعد قوات كييف على "احتلال أوكرانيا".

هذا وقد ظهر مقطع فيديو على قناة "تلغرام" التابعة للوزارة، وعلى حساب "تويتر" الخاص بوزير الدفاع الأوكراني ريزنيكوف، يظهر فيه الأخير، وهو يركب إحدى العربات المدرّعة الأجنبية.

وقال ريزينكوف: "هذا السلاح لمساعدتنا في احتلال الأراضي الأوكرانية."، وفي الوقت ذاته، ظهر في الكتابة أسفل الفيديو النص التالي بالإنجليزية: ("هذا السلاح يساعدنا على احتلال الأراضي الأوكرانية" – " This weapon help us to occupy Ukranian territories ").

وبالإضافة إلى ذلك، حاول معد الفيديو أن يوجه الشكر لأمريكا على دعمها باستخدام كلمة غير موجودة أصلا في قاموس أكسفورد وكامبريدج للغة والمصطلحات (unswalking) كوصف لمساعدة واشنطن.

هذا وقد تمت إزالة الفيديو في وقت لاحق واستبداله بآخر جديد بنص لغوي أكثر تماسكا. وقالوا فيه "إن الأسلحة الغربية ستساعد في تحرير الأراضي الأوكرانية، ونشكر الدول على دعمها الثابت".

المصدر: نوفوستي