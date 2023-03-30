"فوكس نيوز": إغلاق قاعدة أندروز المشتركة بعد تقارير عن وجود مسلح قرب سكن القاعدة

تم إغلاق قاعدة أندروز المشتركة في ماريلاند، التي تستضيف الطائرة الرسمية للرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد ورود تقارير عن وجود شخص مسلح نشط بالقرب من سكن القاعدة

ونشرت القاعدة على حسابها في "فيسبوك": "تم الإبلاغ عن تواجد فرد مسلح بالقرب من سكن القاعدة، ابتعدوا عن قاعدة السكن"، مضيفة "تم بدء إجراءات التأمين."

وأضاف المنشور على "فيسبوك"، أن "الدوريات الراجلة والمتحركة لقوات الأمن تبحث عن المشتبه به"، وأشارت القاعدة الجوية، إلى أن الشخص المسلح المزعوم هو "رجل أبيض يرتدي قميصا من النوع الثقيل وسروالا قصيرا أسود ويحمل بندقية AR-15".

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات ولم تتوافر تفاصيل إضافية مباشرة.

وتعتبر قاعدة أندروز المشتركة موطنا لأسطول الطائرات الرئاسية باللونين الأزرق والأبيض، بما في ذلك طائرة الرئاسة وطائرة "يوم القيامة" 747 التي يمكن أن تكون بمثابة مركز قيادة وتحكم نووية محمولة جوا في البلاد إذا لزم الأمر.

وشهدت القاعدة خرقا آخر الشهر الماضي، عندما تمكن رجل من الوصول دون تصريح إلى منطقة سكن القاعدة. وأطلق أحد السكان النار على الرجل، لكن لم يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار في الممتلكات من الحادث.

وفي مارس الماضي، دخل اثنان من المتسللين، أحدهما على الأقل مسلح، عبر نقطة تفتيش أمنية في القاعدة. واعتقل أحدهما فيما فر الآخر من مكان الحادث.

المصدر: فوكس نيوز