نائب وزير الطاقة الأمريكي السابق يعلق على إيقاف تصدير النفط من إقليم كردستان

اعتبر نائب وزير الطاقة الأمريكي السابق، نائب رئيس شركة HKN للطاقة، ماثيو زيس، أن تعليق تصدير النفط من إقليم كردستان سيضر بجميع الأطراف، مشيراً إلى أن إيقافه ليس من مصلحة العراق.

وقال زيس، في تصريح لشبكة "رووداو" الإعلامية، اليوم الخميس: "تعليق صادرات النفط سيضر بالجميع"، مشيرا إلى أنه "نحن نناقش مسألة صادرات النفط مع المسؤولين الأمريكيين."

ولفت إلى أنهم يحاولون "حل أزمة تصدير النفط"، وأن "الخطوات الحالية ليست في مصلحة العراق."

وفي سياق متصل، ذكر أنهم لم يتوقفوا عن إنتاج النفط بعد، مستدركا "لكن ليس لدينا مكان لتخزين النفط المنتج"، على حد تعبيره.

المصدر: رووداو ديجيتال