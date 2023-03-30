مسؤولة أمريكية لقناة إسرائيلية: قادة عرب قلقون من انعكاس الخلافات في إسرائيل على الفلسطينيين

قالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف "إن قادة عرب عبروا عن قلقهم بشأن الصراع الداخلي بإسرائيل وكيف يصرف الانتباه عن التوترات المتصاعدة في الضفة".

وفي تصريحات بقناة "i24news"، أوضحت باربرا ليف قائلة: "لدي نقاشات مستمرة مع الشركاء في جميع أنحاء المنطقة، أنا أفهم قلقهم إلى حد ما بشأن ما يحدث في إسرائيل، ولكن أيضا أن هذه الموضوع أدى إلى التشتت وغض النظر عن القضايا الملحة التي تحتاج إلى معالجة، من طرف الفلسطينيين والضفة الغربية والقضايا التي تشغلهم وتشغلنا جميعا مع دخول شهر رمضان".

وأضافت: "أعرب القادة في جميع أنحاء المنطقة لي بشكل واضح عن قلقهم بشأن انعدام الأمن وعدم الاستقرار في الضفة الغربية، وعدم القدرة على التعامل مع ذلك، والتي قد تعرض الجميع للخطر إلى حد ما بسبب انشغال إسرائيل بالقضايا المتعلقة بالاحتجاجات العامة والخلاف العام حول خطة إعادة الهيكلة القضائية".

وخلال الأشهر القليلة الماضية، خرج مئات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع بسبب خطة الحكومة المثيرة للجدل لإعدة بناء النظام القضائي- الحد من سلطات المحكمة العليا ومنح الحكومة سيطرة كاملة على التعيينات القضائية، حيث حذر النقاد من أن الإصلاحات "ستضر بالديمقراطية في إسرائيل"، مما يؤدي إلى إثارة المعارضة من مجموعة واسعة من المجتمع، بما في ذلك الاقتصاديون البارزون وكبار المسؤولين القانونيين وحتى الجيش.

المصدر: "I24"