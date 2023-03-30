رئيس الوزراء اليوناني يتعهد ببناء سياج على الحدود التركية

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إنه سيتم استكمال السياج بمنطقة إيفروس على الحدود مع تركيا للحماية من المهاجرين غير الشرعيين.

وقال ميتسوتاكيس في اجتماع مع سكان حي جيراكاس: "غدا سأكون في إيفروس وستتاح لي الفرصة للتوقيع على قرار بتوسيع بناء السياج الذي يحمي إيفروس ووطننا من غزو الهجرة غير الشرعية".

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وانتقد رئيس الوزراء بشدة التعديل ضد تمويل بناء الأسوار من قبل الاتحاد الأوروبي، والذي قدمته أحزاب اليسار إلى البرلمان الأوروبي وبدعم من البرلمان الأوروبي من أكبر أحزاب المعارضة اليونانية سيريزا ديميتريس باباديموليس.

ووفقا له، نتيجة للإجراءات اليونانية، فإن أوروبا تغير موقفها وتدرك الآن أهمية الحاجة لحماية الحدود الخارجية على المستوى الأوروبي.

وأضاف رئيس الوزراء: "لكن لكل أولئك الذين يقاتلون اليوم لتقويض عمل الحكومة، أقدم لهم إجابة واضحة: بأموال أوروبية أو بدونها، سيتم الانتهاء من السياج على إيفروس".

ويبلغ الطول الإجمالي للحدود البرية بين اليونان وتركيا حوالي 200 كيلومتر. تعمل السلطات اليونانية على بناء سياج حاجز على الحدود منذ عام 2020، وقد تم بالفعل بناء جزء منه - 37.5 كيلومترا.

المصدر: نوفوستي