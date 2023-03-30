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لافروف: روسيا ستصبح قريبا مراقبا في منظومة تكامل أمريكا الوسطى (SICA)

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لافروف: روسيا ستصبح قريبا مراقبا في منظومة تكامل أمريكا الوسطى (SICA)
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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن روسيا ستحصل قريبا على وضع مراقب في منظومة التكامل لأمريكا الوسطى، منوها بأن الاتفاقية بخصوص ذلك جاهزة.

وأضاف لافروف في مؤتمر صحفي عقب محادثات مع وزير خارجية نيكاراغوا دينيس مونكادا كوليندريس: "لدينا أيضا علاقات جيدة مع نظام تكامل أمريكا الوسطى، حيث ستحصل روسيا قريبا على وضع مراقب. وقد تم بالفعل إعداد الاتفاقية".

ومنظومة التكامل في أمريكا الوسطى تعرف اختصارا بـ سيكا أو SICA، كانت المنظمة الاقتصادية والسياسية لدول أمريكا الوسطى منذ 1 فبراير 1993. في 13 ديسمبر 1991، وقعت بلدان منظمة دول أمريكا الوسطى على بروتوكول تيغوسيغالبا، لتوسيع التعاون في وقت سابق من أجل السلام الإقليمي، والحرية السياسية، الديمقراطية والتنمية الاقتصادية. وتقع الأمانة العامة للمنظمة في السلفادور.

المصدر: تاس

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