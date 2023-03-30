البابا فرنسيس يتلقى العلاج في المستشفى بسبب إصابته بعدوى في الجهاز التنفسي

أعلن الفاتيكان نقل البابا فرنسيس البالغ من العمر 86 عاما إلى المستشفى أمس الأربعاء، حيث تم اكتشاف إصابته بعدوى بالجهاز التنفسي تستدعي بقاءه في المستشفى "لبضعة أيام".

وقال مدير الإعلام في الكرسي الرسولي، ماتيو بروني، في بيان إن "البابا فرنسيس كان يعاني منذ أيام من صعوبات تنفسية".

ووفق بروني تم نقل البابا إلى مستشفى "جيميلي" في روما لإجراء فحوص طبية "كشفت عن وجود عدوى بالجهاز التنفسي، ما يتطلب إقامته في المستشفى لعدة أيام لتلقي العلاج.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن إقامة البابا في المستشفى تثير تساؤلات حول مشاركته في احتفالات عيد "أحد الشعانين"، الذي يحتفل به قبل أسبوع من عيد الفصح.

المصدر: وكالات