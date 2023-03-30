الدفاع الجوي الروسي يسقط لأول مرة صاروخا تكتيكيا أوكرانيا جديدا "غروم -2"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت وللمرة الأولى في أجواء منطقة العملية العسكرية الخاصة، صاروخا تكتيكيا أوكرانيا جديدا من طراز "غروم -2".

وجاء في بيان للوزارة، أنه "تم، خلال الـ 24 ساعة الماضية، اعتراض صاروخ تكتيكي أوكراني جديد "غروم -2"، وثلاثة قذائف من راجمات "هيمارس"، كما تم تدمير مسيرتين أوكرانيتين، في مناطق بلدتي نوفواندريفكا وزيلوني غاي، في جمهورية دونيتسك الشعبية" .

و"غروم" هو نظام صاروخي تكتيكي طوره مكتب التصميم الأوكراني، وتم عرضه لأول مرة في عام 2013 في العديد من معارض الأسلحة الدولية.

ووفقا للمطورين، يصل مدى الصاروخ من 50 إلى 500 كيلومتر. وفي السنوات الأخيرة، شاركت نماذج أولية لهذا الصاروخ في عروض عيد الاستقلال في كييف.

المصدر: سبوتنيك