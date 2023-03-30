تتحدث 8 لغات.. بايدن يرشح أمريكية من أصل عراقي سفيرة لدى مصر (صور)

قال البيت الأبيض، في بيان الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، رشح الدبلوماسية هيرو مصطفى جارج لمنصب السفيرة الأمريكية لدى مصر.

وأضاف البيان أن جارج شغلت منصب سفيرة الولايات المتحدة في بلغاريا من أكتوبر 2019 إلى مارس 2023، وكانت نائبة رئيس البعثة في سفارة الولايات المتحدة في لشبونة بالبرتغال، ومستشارة في السفارة الأمريكية في نيودلهي بالهند.

وذكر البيان أنها عملت في مكتب نائب الرئيس الأمريكي على القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط وجنوب ووسط آسيا.

كما كانت نائبة لمدير مكتب شؤون أفغانستان، ومستشارة لشؤون الشرق الأوسط في مكتب وكيل الوزارة للشؤون السياسية، ومديرة لملفات إيران، والشؤون الإسرائيلية الفلسطينية، والأردن في مجلس الأمن القومي.

وعملت هيرو مصطفى جارج أيضا في الموصل بالعراق، وبيروت بلبنان، وأثينا باليونان.

ولفت البيان إلى أن الدبلوماسية حصلت على بكالوريوس من كلية الخدمة الخارجية بجامعة جورج تاون وماجستير من جامعة برينستون.

وتتحدث الكردية والعربية والفارسية واليونانية والهندية والبلغارية والبرتغالية.

وهاجرت هيرو إلى الولايات المتحدة مع عائلتها من شمال العراق، عندما كانت في الثانية من عمرها.

جدير بالذكر أن الفيلم الوثائقي "American Herro" تناول قصة عائلتها، وفي عام 2021 تم تكريمها من قبل مؤسسة كارنيجي.

/ Twitter

/ Twitter

المصدر: وكالات