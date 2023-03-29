رئيسة تايوان تصل إلى نيويورك والصين تهدد برد انتقامي (فيديو)

وصلت رئيسة تايوان، تساي إنغ وين، الأربعاء إلى نيويورك في زيارة أثارت حفيظة الصين، التي توعدت برد انتقامي في حال التقت رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي.

والولايات المتحدة هي محطة توقف لتساي المتجهة إلى أمريكا الوسطى في جولة ستلتقي خلالها قادة غواتيمالا، وبيليز.

وخلال عودتها إلى تايوان ستجري تساي توقفا في كاليفورنيا حيث كان مكارثي قد أعلن أنه سيلتقي بها.

وبيليز وغواتيمالا هما من الدول الـ13 التي لا تزال تعترف رسميا بتايوان، وليس ببكين بعدما أقامت هندوراس، الأحد، علاقات دبلوماسية مع الصين.

We are now en route to visit our diplomatic allies #Guatemala & #Belize. The theme of this trip, "Meeting Democratic Partners, Fostering Shared Prosperity," expresses our determination to foster deeper exchange and cooperation between #Taiwan and our allies. pic.twitter.com/fyBgfd8lWV — 蔡英文 Tsai Ing-wen (@iingwen) March 29, 2023

وأكدت بكين، الأربعاء، معارضتها الحازمة أي لقاء بين تساي ومكارثي، وتوعدت باتخاذ تدابير مضادة حازمة في حال تم اللقاء.

ورأى مكتب الشؤون التايوانية في بكين أن محطة تساي الأمريكية تشكل "استفزازا".

وقالت المتحدثة باسم المكتب جو فنغليان "هذا العبور المفترض لزعيمة تايوان هو في الحقيقة استفزاز يهدف إلى نيل الاستقلال بالاعتماد على الولايات المتحدة".

المصدر: أ ف ب