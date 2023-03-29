متحدث الخارجية الأمريكية يتهرب من توضيح سبب رفض واشنطن أي تحقيق دولي بتفجير"السيل الشمالي"

تهرّب نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، من شرح سبب معارضة واشنطن مشروع قرار روسي صيني في مجلس الأمن، لإجراء تحقيق دولي في تفجير "السيل الشمالي".

قال باتيل، ردا على سؤال حول قرار الولايات المتحدة الامتناع عن التصويت في مجلس الأمن: "فيما يتعلق بتحقيقات "السيل الشمالي"... يجب أن أعود إليكم بشأن هذه المسألة".

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وأضاف باتيل أنه سيحتاج إلى "مراجعة الأمر مع الفريق" والتعليق على الإجراءات الأمريكية في وقت لاحق.

وقدمت روسيا والصين مشروع قرار، يدعو إلى إنشاء لجنة دولية تحت رعاية الأمم المتحدة للتحقيق في الهجوم "الإرهابي" على خطوط أنابيب "السيل الشمالي"، إلا أن مجلس الأمن الدولي لم يتبن مشروع القرار روسي، وحصل على دعم كل من روسيا والصين والبرازيل فقط، في حين امتنع بقية أعضاء مجلس الأمن عن التصويت.

المصدر: نوفوستي