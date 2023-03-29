بنغلاديش.. اعتقال صحفي بموجب قانون الأمن الرقمي

أعلن في بنغلادش توقيف صحفي بموجب قانون الأمن الرقمي المثير للجدل، بتهمة نشر أخبار كاذبة.

وقال وزير الداخلية أسد الزمان خان إن شمس الزمان شمس اعتقل بسبب تقرير نشرته صحيفة "بروثوم ألو" يوم الاحتفال بعيد الاستقلال، في السادس والعشرين من مارس.

ونقل التقرير الذي كتبه شمس عن عامل بأجر يومي قوله إن استقلال البلاد لا يعني الكثير له، فهو يكافح من أجل البقاء بسبب نسب التضخم المرتفعة وأسباب أخرى.

وسائل إعلام أخرى شككت في الصورة المصاحبة للقصة، وقالت إنها بدت مفتعلة غير طبيعية. صحيفة "ذا بوثوم ألو" راجعت القصة والصورة، وانتشر المقال على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما تسبب على ما يبدو في إحراج حكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد، التي تقول إنها تساعد بنغلاديش على أن تصبح دولة نامية وتخرج من تصنيف الدول الأقل نموا.

قال وزير الداخلية خان إن التقرير "كاذب وملفق وذو دوافع سيئة"، لكن السلطات لم توضح على الفور أوجه عدم الدقة فيه.

وقالت صحيفة "بروثوم ألو" إن شمس تم اعتقاله في مداهمة في وقت مبكر اليوم الأربعاء استهدفت منزله في إحدى ضواحي دكا، وإن الشرطة صادرت حاسوبه المحمول وهاتفين. الحزب الوطني البنغلاديشي، وهو أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، بقيادة رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء، انتقد الحكومة لاعتقالها الصحفي.

المصدر: "أ ب"