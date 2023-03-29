أردوغان: نريد إحلال السلام عبر المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا في أقرب وقت ممكن

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء يوم الأربعاء، "نريد إحلال السلام عبر المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا في أقرب وقت ممكن".

وجاء تصريح الرئيس التركي خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الهنغارية كاتالين نوفاك، في العاصمة أنقرة.

وأكد أن بلاده تنتظر من هنغاريا مواصلة دعمها لدفع الأجندة الإيجابية مع الاتحاد الأوروبي.

وأوضح أردوغان أن تركيا على استعداد مع أذربيجان لتقديم كل أنواع الدعم لإيصال الغاز الطبيعي إلى هنغاريا عبر خط الأنابيب العابر للأناضول "تاناب".

وقال: "ننتظر من هنغاريا مواصلة دعمها وتعزيزه لدفع الأجندة الإيجابية في العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي".

المصدر: "الأناضول"