أعلن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، مايكل ماكول، أن أوكرانيا تحصل على 20٪ فقط من المساعدات المالية التي تقدمها واشنطن، بينما يتلقى الجانب الأمريكي حوالي 60٪.

وقال ماكول: "من 113 مليار دولار مخصصة في أربع حزم مساعدات إضافية لأوكرانيا، تم تخصيص 60٪ تقريبا للقوات الأمريكية والعاملين الأمريكيين ولتحديث المخزونات الأمريكية من الأسلحة والمعدات العسكرية. في الواقع، يذهب 20٪ فقط من التمويل مباشرة إلى الحكومة الأوكرانية على شكل دعم مباشر للميزانية".

المصدر: RT