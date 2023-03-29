 
مباشر

نائب أمريكي: كييف تحصل على 20% من المساعدات المالية الأمريكية المصروفة لها

أخبار العالم

نائب أمريكي: كييف تحصل على 20% من المساعدات المالية الأمريكية المصروفة لها
AP J. Scott Applewhite
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v0z8

أعلن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، مايكل ماكول، أن أوكرانيا تحصل على 20٪ فقط من المساعدات المالية التي تقدمها واشنطن، بينما يتلقى الجانب الأمريكي حوالي 60٪.

وقال ماكول: "من 113 مليار دولار مخصصة في أربع حزم مساعدات إضافية لأوكرانيا، تم تخصيص 60٪ تقريبا للقوات الأمريكية والعاملين الأمريكيين ولتحديث المخزونات الأمريكية من الأسلحة والمعدات العسكرية. في الواقع، يذهب 20٪ فقط من التمويل مباشرة إلى الحكومة الأوكرانية على شكل دعم مباشر للميزانية".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا