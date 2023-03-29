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وسائل إعلام: فرنسا تنفي نيتها إعادة شراء مقاتلات "ميراج" من الإمارات لنقلها إلى أوكرانيا

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وسائل إعلام: فرنسا تنفي نيتها إعادة شراء مقاتلات
Gettyimages.ru
مقاتلة من طراز "ميراج 9-2000"، أرشيف
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أفاد موقع "War Zone" بأن فرنسا لا تفكر في إعادة شراء مقاتلات من طراز "ميراج 9-2000" من الإمارات لنقلها إلى أوكرانيا.

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ونقل الموقع عن مسؤول طلب عدم الكشف عن هويته قوله: "في المرحلة الجارية لا نخطط لإعادة شراء (المقاتلات) لإرسالها إلى أوكرانيا".

وذكر وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، سابقا، أن فرنسا كانت أعلنت أكثر من مرة أنه ليس لديها "أي محظور" من حيث إمكانية إرسال طائرات عسكرية إلى كييف.

المصدر: نوفوستي

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