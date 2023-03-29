زاخاروفا تعلق على خطط البنتاغون لطرح أوراق لعب مخصصة للجيش الأوكراني

وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، خطط البنتاغون لطرح أوراق اللعب التي تحمل صورا لأنظمة أسلحة الناتو للجيش الأوكراني، بأنها تأتي ضمن حملة للتأثير النفسي والإعلامي.

في وقت سابق، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن البنتاغون يخطط لطرح أوراق اللعب التي تظهر صور أنظمة أسلحة الناتو لمساعدة القوات الأوكرانية على التعرف على الأسلحة المقدمة لهم في ساحة المعركة.

وقالت زاخاروفا في حديث لإذاعة "سبوتنيك" اليوم الأربعاء: "هذا ليس من ابتكارهم، إنه للأسف أسلوب كلاسيكي لخوض الحرب النفسية والإعلامية والتأثير الفعلي في نفوس الناس.. يمارسون التأثير في أفراد القوات المسلحة الأوكرانية إعلاميا ونفسيا".

وتابعت: "المشكلة هي أن مواطني أوكرانيا في مرحلة ما سمحوا لأنفسهم بالخضوع لمثل هذه التجارب.. هذا مجرد جزء من عملية التأثير النفسي في السكان وجزء صغير فقط منها أصبح معروفا، وهناك عدد كبير من هذه الأمور مثله".

وكان البنتاغون طرح رزمات مماثلة لأوراق اللعب في الماضي، أطلع من خلالها جنوده على عينات من المعدات العسكرية الصينية والروسية والإيرانية. وتعود هذه الفكرة إلى أيام الحرب العالمية الثانية، عندما وضعت على أوراق اللعب صور للطائرات المقاتلة التي استخدمها حلفاء أمريكا وأعداؤها.

المصدر: "نوفوستي"