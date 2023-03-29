هدية إسبانية لأوكرانيا بعد عيد الفصح

أفادت صحيفة "Pais" بأن مدريد سترسل أول 6 دبابات من طراز "ليوبارد" إلى أوكرانيا "مباشرة بعد عيد الفصح" الذي يحتفل به الكاثوليك في 9 أبريل القادم.

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ونقلت الصحيفة عن مصادر في الحكومة الإسبانية: "سترسل إسبانيا 6 دبابات من طراز "Leopard A4" إلى أوكرانيا مباشرة بعد عيد الفصح".

وأضافت أنه قد تم بالفعل إصلاح 6 دبابات من هذا النوع، مشيرة إلى أنها تشارك في تدريب إطلاق نار في ساحة للتدريب في جنوب إسبانيا في الأسبوع الجاري. وبعد الحصول على شهادة القتال سيتم نقلها بحرا إلى بولندا ثم إلى كييف.

وتابعت أن 4 دبابات أخرى من طراز "Leopard A4" ستنقل قريبا إلى مصنع في مدينة سيفيليا. ونقلت عن مصادر أن حالة هذه الدفعة من الدبابات أسوأ، لذلك من الممكن أن يستغرق إصلاحها وقتا أطول وستكون تكلفة الإصلاح أكثر (الآن أنفقت السلطات الإسبانية حوالي 684 ألف يورو على إصلاح الدبابة الواحدة).

وأعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيس في يناير الماضي أن حكومة بلاده خصصت منذ بداية النزاع الأوكراني أكثر من 300 مليون يورو لتقديم المساعدات العسكرية لكييف. من جهتها أفادت وزارة الدفاع الإسبانية في ديسمبر الماضي بأنه تم تسليم أكثر من 40 شحنة عبر بولندا إلى أوكرانيا، بما في ذلك المعدات العسكرية والطبية والمولدات ذات القدرات المختلفة والمركبات الخفيفة وسيارات الإسعاف والمساعدات الإنسانية.

كما صرحت الحكومة الإسبانية في نوفمبر الماضي أنها أرسلت إلى أوكرانيا أنظمة للدفاع الصاروخي والجوي بما فيها 6 منصات إطلاق من طراز "Hawk" ونظام مضاد للطائرات من طراز "Aspide".

هذا وأكد بيدرو سانتشيس أن إسبانيا تخطط لإرسال 6 دبابات من طراز "Leopard 2A4" إلى أوكرانيا، معلنا أن حكومته ستحاول زيادة عدد الدبابات إلى 10.

المصدر: نوفوستي