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الطوارئ الروسية: القوات الأوكرانية تقصف ميليتوبول

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الطوارئ الروسية: القوات الأوكرانية تقصف ميليتوبول
AP
أوكرانيا
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أعلنت خدمات الطوارئ الروسية للصحفيين أن القوات الأوكرانية قصفت مستودعا للسكك الحديدية في مدينة ميليتوبول، وأن القصف لم يؤد إلى وقوع إصابات.

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ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر في خدمات الطوارئ قوله، اليوم الأربعاء: "وفقا للمعلومات التمهيدية تم نتيجة القصف من قبل المسلحين الأوكرانيين في الساعة 5:30 صباح اليوم الأربعاء، تسجيل دمار في مبنى مستودع للسكك الحديدية في ميليتوبول".

وأضاف المصدر: "هناك أضرار ودمار. ولم تقع إصابات. وتعمل خدمات الطوارئ في مكان الحادث. يستمر تدقيق المعلومات".

المصدر: نوفوستي

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