عبد اللهيان: نافذة المفاوضات النووية ما زالت مفتوحة وتتوسط محادثاتي مع لافروف

صرح وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، بأن خطة العمل الشاملة المشتركة تتوسط المواضيع التي سيبحثها مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، الأربعاء.

وأكد الدبلوماسي الإيراني أن نافذة المفاوضات النووية ما تزال مفتوحة.

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وقال عبد اللهيان للتلفزيون الإيراني لدى وصوله إلى موسكو: "نافذة المفاوضات النووية ما تزال مفتوحة والاتفاق النووي، وعودة الأطراف إلى تعهداتها أحد مواضيع محادثاتي مع السيد سيرغي لافروف".

وأعلنت الخارجية الروسية أن الوزير سيرغي لافروف، سيجري محادثات مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يوم الأربعاء في موسكو.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة، يوم الثلاثاء، ونشر في صفحتها على "تليغرام" أن الوزيرين سيناقشان أثناء لقائهما في موسكو مجموعة واسعة من مسائل جدول الأعمال الدولية والإقليمية والثنائية.

وأضاف أنه من المتوقع أن يبحث الطرفان بشكل خاص الوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني.

كما سيتم النظر في الوضع في سوريا وما حولها والقضايا الخاصة بمنطقة بحر قزوين والأوضاع في أفغانستان واليمن ومنطقتي وراء القوقاز والخليج العربي، بالإضافة إلى تسوية قضية الشرق الأوسط.

وتابع أن الجانبين الروسي والإيراني سيتناولان أيضا آفاق تطبيع الأوضاع في الشرق الأوسط على خلفية الاستئناف المعلن للعلاقات بين إيران والسعودية.

المصدر: RT + التلفزيون الإيراني