 
مباشر

عبد اللهيان: نافذة المفاوضات النووية ما زالت مفتوحة وتتوسط محادثاتي مع لافروف

أخبار العالم

عبد اللهيان: نافذة المفاوضات النووية ما زالت مفتوحة وتتوسط محادثاتي مع لافروف
Globallookpress
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v0s3

صرح وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، بأن خطة العمل الشاملة المشتركة تتوسط المواضيع التي سيبحثها مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، الأربعاء.

وأكد الدبلوماسي الإيراني أن نافذة المفاوضات النووية ما تزال مفتوحة.

إقرأ المزيد
طهران تدرس الخروج من الاتفاق النووي
طهران تدرس الخروج من الاتفاق النووي

وقال عبد اللهيان للتلفزيون الإيراني لدى وصوله إلى موسكو: "نافذة المفاوضات النووية ما تزال مفتوحة والاتفاق النووي، وعودة الأطراف إلى تعهداتها أحد مواضيع محادثاتي مع السيد سيرغي لافروف".

وأعلنت الخارجية الروسية أن الوزير سيرغي لافروف، سيجري محادثات مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يوم الأربعاء في موسكو.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة، يوم الثلاثاء، ونشر في صفحتها على "تليغرام" أن الوزيرين سيناقشان أثناء لقائهما في موسكو مجموعة واسعة من مسائل جدول الأعمال الدولية والإقليمية والثنائية.

وأضاف أنه من المتوقع أن يبحث الطرفان بشكل خاص الوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني.

كما سيتم النظر في الوضع في سوريا وما حولها والقضايا الخاصة بمنطقة بحر قزوين والأوضاع في أفغانستان واليمن ومنطقتي وراء القوقاز والخليج العربي، بالإضافة إلى تسوية قضية الشرق الأوسط.

وتابع أن الجانبين الروسي والإيراني سيتناولان أيضا آفاق تطبيع الأوضاع في الشرق الأوسط على خلفية الاستئناف المعلن للعلاقات بين إيران والسعودية.

المصدر: RT + التلفزيون الإيراني

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا