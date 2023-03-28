إصابة رئيسة البنك المركزي الأوروبي بحادث سير

تعرّضت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، لحادث سير أدى إلى إصابتها بجروح.

وأعلن المصرف المركزي الأوروبي، يوم الثلاثاء، أن لاغارد (67 عاما) أصيبت بجروح طفيفة في الحادث الذي وقع الجمعة الفائت في بروكسل.

وقال متحدث باسم المصرف إن سيارة لاغارد تعرّضت لحادث عصر الجمعة، بعد مغادرتها القمّة الأوروبية في بروكسل.

وأضاف أنه وبعد فحص طبّي وضعت دعامة للرقبة، مؤكدا أنها تؤدي مهامها بشكل طبيعي.

ولم يصَب أي من ركاب السيارة الآخرين بجروح خطرة، حسبما ذكره المتحدث.

المصدر: أ ف ب